Serena Williams trekt haar lessen na zware nederlaag in Wimbledonfinale: “Minder focussen op record”

De Amerikaanse Serena Williams (WTA-10) blijft na haar nederlaag (6-2, 6-2) in de finale van Wimbledon zaterdag tegen de Roemeense Simona Halep (WTA-7) steken op 23 grandslamtitels, eentje minder dan de Australische recordhoudster Margaret Court. “Ik moet minder op dat record focussen en meer op mijn spel”, vertelde Williams in Londen op de persconferentie na afloop.

De Amerikaanse tennisvedette was met 37 jaar en 291 dagen de oudste finaliste in de geschiedenis op de All England Club. Na de geboorte van haar dochter Olympia vorig jaar keerde ze terug op het hoogste niveau. Williams haalde in 2018 de finales op Wimbledon en het US Open, maar verloor van respectievelijk Angelique Kerber en Naomi Osaka. In amper 55 minuten tennis smeerde Halep de Amerikaanse nu opnieuw een ontgoocheling aan.

“Tot ik de achttien grandslamtitels haalde, was ik enkel gefocust op de manier waarop ik speel. Dat moet ik opnieuw doen. Intussen werd ik moeder. Dat speelt natuurlijk ook een rol. Ik doe mijn uiterste best en probeer mijn hoogste niveau te halen”, zei Williams, die wat last had van haar knie voor Wimbledon. “Ik moet blijven werken en hoop dat ik een aantal toernooien zonder kwaaltjes kan spelen. Er wordt altijd van mij verwacht dat ik win. Maar de laatste tijd lijkt het een steeds moeilijker gevecht te worden om de finale van een Grand Slam te bereiken. Ik denk dat ik me goed geweerd heb, maar Simona speelde met veel hartstocht. Misschien is dat wel de les die ik moet onthouden.”

Simona Halep: “Nooit gedacht dat ik grastoernooi kon winnen”

“Ik had nooit gedacht dat ik een toernooi op gras kon winnen”, vertelde Wimbledonwinnares Simona Halep (WTA-7) zaterdag op een persconferentie na haar 6-2, 6-2 zege tegen de Amerikaanse Serena Williams (WTA-10). “In Roemenië hebben we niet eens een grascourt.”

Foto: EPA-EFE

De 27-jarige Roemeense had een tactisch plannetje klaar tegen Williams, al zeven keer winnaar op het gras van de All England Club, en voerde dat perfect uit. “Ik wist dat ik heel agressief moest zijn en dat ik geen kans onbenut mocht laten. Ik mocht haar niet in de match laten komen, want ze is zo krachtig en sterk en heeft de ervaring om met elke situatie om te gaan. En op gras is het tegen haar nooit makkelijk.”

Halep haalde een fantastisch niveau. Ze liet zich op slechts drie unforced errors betrappen, ongezien in een vrouwenfinale in Londen. “Ik ben zeker dat dit de beste wedstrijd van mijn leven was en ben er erg fier op. Ik ben blij met wat ik hier de jongste twee weken laten zien heb. Het gevoel dat ik nu heb, is moeilijk te beschrijven. Wimbledon winnen, is wel heel speciaal.”

In elf vorige duels had Halep nog maar één keer gewonnen van Williams. “Ik heb me altijd een beetje laten intimideren door Serena. Ze is voor iedereen van ons een voorbeeld en inspiratiebron. Maar deze keer heb ik alleen aam mijn wedstrijd gedacht en niet aan mijn tegenstandster. Voor de wedstrijd heb ik besloten dat ik me alleen op mijn eigen spel zou concentreren. Ik wou ontspannen, positief, zelfzeker en vastberaden op de baan komen en het beste uit mezelf halen. Dat is aardig gelukt.”