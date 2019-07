Nicola Philippaerts derde in Grand Prix van Chantilly, Pieter Devos is leidersplaats GCT kwijt

Nicola Philippaerts is zaterdag derde geworden in de Grand Prix van de CSI-jumping in het Franse Chantilly, twaalfde etappe in de Global Champions Tour. De 25-jarige Limburger bleef met de 11-jarige hengst Chilly Willy foutloos in een barrage met zes, maar twee combinaties waren sneller. De 31-jarige Ier Darragh Kenny won met de 13-jarige hengst Balou, de Française Pénélope Leprévost werd met Vancouver derde.

Christophe Vanderhasselt eindigde met Identity Vitseroel op de vijfde plaats. Gregory Wathelet was met Nevados de enige van de barrageruiters die zich op een foutje liet betrappen en strandde op de zesde stek. François Mathy Jr haalde de barrage niet, hij werd met Uno achtste. Pieter Devos slaagde er met Claire niet in zich voor de Grand Prix te plaatsen en is zijn leidersplaats in de Global Champions Tour kwijt aan de Brit Ben Maher, zeventiende in Chantilly.

Na twaalf van negentien proeven heeft de 36-jarige Maher elf punten voor op Devos. Niels Bruynseels is op 48 punten vijfde. Jos Verlooy staat op 90 punten net buiten de top tien.

De zege in Chantilly bracht Kenny 99.000 euro op. Voor Philippaerts (45.000 euro), Vanderhasselt (18.000 euro) en Wathelet (13.500 euro) lag er ook nog een aardig bedrag aan de kassa klaar.