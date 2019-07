Bologna-trainer Sinisa Mihajlovic getroffen door leukemie

De coach van de Italiaanse voetbalclub Bologna, Sinisa Mihajlovic, heeft zaterdagmiddag op een persconferentie verteld dat er bij hem een agressieve vorm van leukemie is vastgesteld. “Ik ga tegen deze ziekte vechten, met de borst vooruit. En ik zal winnen, voor mijn familie, mijn kinderen en iedereen die van me houdt”, zei de vijftigjarige Serviër met de tranen in de ogen.

Mihajlovic werd bij Bologna in januari aangesteld als opvolger van de ontslagen Filippo Inzaghi. De trainer behoedde de “Rossoblu” voor de degradatie en werd daar een paar weken terug voor beloond met een langdurig contract.

Ook tijdens zijn therapie blijft Mihajlovic coachen. “We zullen Sinisa steunen in alles. Met de moderne technologie kan hij strijden tegen zijn ziekte en ook nog blijven werken”, aldus sportief directeur Walter Sabatini.

Eerder in zijn carrière was Mihajlovic coach bij onder meer Sporting, AC Milaan, Fiorentina en het nationale elftal van Servië. Als speler verdedigde de 69-voudige international de Kleuren van Rode Ster Belgrado, AS Roma, Sampdoria, Lazio Roma en Inter Milaan.