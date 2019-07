Xandro Meurisse wordt in schaduw van De Gendt opnieuw knap zevende: “Ik had nochtans slechte benen”

Xandro Meurisse heeft zijn derde toptienplaats beet in de Tour, zaterdag werd hij zevende in de achtste etappe (eerder achtste en derde). “Nochtans had ik eerlijk gezegd de hele dag een heel slecht gevoel”, sprak de renner van Wanty-Gobert Cycling Team. “Maar op het eind werd ik beter en kon ik dit resultaat nog uit de brand slepen.”

“Ik voelde de etappe van gisteren nog in de benen”, zei hij. “Ze waren een beetje tam van een hele dag niets te doen. Maar hoe meer de koers vorderde, hoe beter ik werd. Alleen op die laatste klim reden ze een verschrikkelijk tempo en moest ik even een gaatje laten, maar ik had geluk dat ik achter Sagan en Greg en co. zat en zo konden we terugkeren. Ik ben blij met een nieuwe plek in de top tien.”

“Door die hele zware benen dacht ik eerst: dit wordt een dagje grupetto. Maar meestal als ik dat heb, kom ik er bovenop naar het einde toe. Eigenlijk moet ik mezelf een beetje meer geruststellen, als het op het einde van de koers maar goed is (lacht).”

“We legden 3.700 hoogtemeters af op 200 km, dat is niet te min. Het was de hele dag draaien en keren, op en af. Het was een heel lastige koers, lastiger dan eergisteren eigenlijk (lacht). Ik blijf er rekening mee houden dat ik eens die slechte dag zal hebben, ik dacht eigenlijk dat het vandaag zou zijn. Nu volgen er nog twee minder lastige dagen tot de rustdag, dan zijn we al zover. Als ik nu nog goed kan herstellen, dan kijk ik vooruit naar de tweede en derde week.”