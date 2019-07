Kobe Vleminckx verovert zilver op 200m tijdens EK atletiek voor beloften

Kobe Vleminckx heeft zaterdag de zilveren medaille veroverd op de 200 meter tijdens het EK atletiek voor beloften in het Zweedse Gävle.

De 21-jarige Vleminckx liep in de finale naar een chrono van 21.04, acht honderdsten boven zijn persoonlijk record (20.96). Het goud ging naar de Brit Shemar Boldizsar (20.89). De Fransman Ryan Zeze (21.05) vervolledigde het podium.

Foto: BELGA

In de 200m-finale bij de vrouwen werd Manon Depuydt zevende, in een tijd van 24.04. Het goud ging naar de Letse Sindija Buksa (23.24).

Claire Orcel eindigde op de vijfde plaats in de hoogspringfinale met een sprong over 1m89. Ze faalde driemaal op 1m92. De Oekraïense Yuliya Levchenko kroonde zich tot Europees kampioene met een sprong over 1m97.

In de 4x400m bij de mannen wisten Sven Van Den Bergh, Camille Snyders, Alexander Doom en Jonathan Sacoor zich te plaatsen voor de finale door derde te worden in de eerste reeks in 3:07.43, goed voor de zesde tijd van de acht finalisten.

Hanne Maudens, die vrijdag brons veroverde in de zevenkamp, verzekerde zich van een ticket voor de finale van het verspringen. Ze sprong 6m17 ver, ruim onder haar persoonlijk record (6m53).

Paulien Couckuyt wist zich te plaatsen voor de finale van de 400m horden. In 57.75 finishte ze als tweede in haar halve finale, goed voor de zesde chrono van alle finalisten.

Lars Van Looy slaagde er niet in zich te plaatsen voor de hoogspringfinale. Hij werd 26e en laatste in de kwalificaties. Dylan Owusu strandde in de halve finales van de 400m horden.

Jennen Mortier werd 19e op de 5.000m, in 14:42.00. De Fransman Jimmy Gressier (14:16.55) veroverde het goud.

Tienkamper Jean-Baptiste Nutte gaf op na vier nummers wegens een voetblessure, opgelopen bij het verspringen. Hij opende zijn tienkamp met 11.23 op de 100 meter. Daarna volgde 7m34 (PR) in het verspringen en 14m68 in het kogelstoten. Gehinderd door zijn blessure kwam hij niet verder dan 1m91 in het hoogspringen, waarna hij er de brui aan gaf.