Emotionele boodschap in fles spoelt aan op strand in Italië: “Toen jij stierf, is mijn hart in twee stukken gebroken”

Op een strand in het zuiden van Italië is een opvallende vondst gedaan: een boodschap in een fles, geschreven door de moeder van een slachtoffer van de bomaanslag in Manchester in 2017. Dat meldt de krant Corriere della Sera zaterdag.

In de aangespoelde fles zat een foto van een lachend meisje. “In liefdevolle herinnering van Sorrell Leczkowski, 5 februari 2003 - 22 mei 2017”, stond er boven te lezen.

Daarbij zat ook een tekstje, geschreven en ondertekend door haar moeder. “De dag waarop jij gestorven bent, is mijn hart in twee stukken gebroken. De ene kant zit vol pijn, de andere is samen met jou doodgegaan. Ik sta vaak ’s nachts op, wanneer de rest van de wereld slaapt, om op straat te lopen en herinneringen aan jou op te halen. Dan rollen de tranen over mijn wangen. Aan jou denken is makkelijk, ik doe het elke dag. Maar jouw afwezigheid doet zo’n pijn en die pijn gaat nooit weg.”

De fles werd begin deze week gevonden op een strand in de regio Apulië. De burgemeester van de gemeente Morciano di Leuca probeert nu in contact te komen met haar familie om hen uit te nodigen en de fles terug te geven.

Aanslag in Manchester

Op 22 mei 2017 liet Salman Abedi, een 22-jarige Brit van Libische afkomst, een bom ontploffen bij de uitgang van een concertzaal in Manchester. Daarbij kwamen 22 mensen om het leven, onder wie Sorrell Leczkowski. Meer dan honderd anderen raakten gewond.

