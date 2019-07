OEFENMATCHEN. Standard verliest en ziet Oulare uitvallen, STVV klopt AA Gent en Eupen wint van Leverkusen

Standard heeft zaterdag in Seraing zijn eerste nederlaag in de voorbereiding geleden. De Rouches gingen in hun galawedstrijd tegen de Franse bekerwinnaar Straatsburg met 0-2 onderuit. Ook KV Kortrijk verloor voor het eerst, Antwerp speelde gelijk. Eupen trok in een spektakelstuk tegen de Duitse subtopper Bayer Leverkusen met 3-4 aan het langste eind. STVV klopte dan weer een vermoeid AA gent en ook Charleroi won zijn oefenwedstrijd. Een overzicht.

Standard ziet Obbi Oulare uitvallen

Een eerste oefennederlaag voor de ploeg van Michel Preud’homme, die experimenteerde met een vijfmansdefensie in geval van balverlies. De Franse eersteklasser Strasbrough trad behalve met doelman Matz Sels ook aan met Stefan Mitrovic (ex-Gent). Dankzij een tussenkomst van de VAR belandde bal op het kwartier op de penaltystip. Ludovic Ajorque zette de elfmeter om. De Franse targetman zette na rust ook de 0-2-einstand op het scorebord.

Misschien wel het vervelendste nieuws voor Standard is dat het moet vrezen voor een nieuwe blessure van Obbi Oulare. De blessuregevoelig aanvaller greep na een sprint in de eerste helft naar de dij en vroeg meteen om een vervanging.

Standard opende met twee vlotte zeges tegen Belgische amateurclubs, maar speelde nadien gelijk tegen het Deense SönderjyskE en het Oekraïense FC Oleksandria. Volgende week houden de Rouches een generale repetitie tegen Nice. Volgende week zondag staat het volgende oefenduel van Standard gepland. Op de jaarlijkse fandag treft het op Sclessin het Franse Nice. (bfa)

Eupen stunt tegen Duitsers

Eupen zorgde wellicht voor het strafste resultaat door op bezoek bij Bayer Leverkusen met 3-4 te gaan winnen. De Oostkantonners stonden na ruim een halfuur 3-0 in het krijt, maar nieuwkomer Ciampichetti (35. en 38.) en Laurent (57.) zorgden voor de gelijke stand. Dankzij een own goal kon Eupen met een knap resultaat terugkeren naar België. Na gelijke spelen tegen de Duitse derdeklasser Viktoria Keulen en OH Leuven is het de eerste zege onder de kersverse Spaanse coach Benat San José.

Rouwend STVV verslaat vermoeide Buffalo’s

Enkele uren nadat STVV afscheid had genomen van de verongelukte Mo Nitcheu, werkte het team van coach Marc Brys een oefenwedstrijd af tegen AA Gent. Sint-Truiden versloeg de Buffalo’s, die op de terugweg van hun stage in Wageningen defensief bij momenten een kwetsbare indruk gaven. In een sportieve partij kende ref Smet drie strafschoppen toe en trok STVV uiteindelijk aan het langste eind.

Bij de Buffalo’s, die ‘s ochtends nog een training hadden afgewerkt, bracht Jess Thorup voor het eerst Yuya Kubo tussen de lijnen. Maar het was Sint-Truiden dat al snel op voorsprong kwam: De Bruyn genoot heel veel vrijheid en bediende knap Balongo, die Kaminski kansloos liet (1-0). Bij de Gentenaren liep het al te vaak fout in de balcirculatie en toen Yaremchuk dan toch eens de weg naar de netten vond, werd de Oekraïner door ref Smet teruggefloten voor buitenspel. Iets over halfweg de eerste periode was het wel raak en maakte Yaremchuk er vanop de penaltystip 1-1 van nadat Teixeira de wendbare Kubo foutief had aangetikt.Even later stond het echter al 2-1 toen Smet opnieuw een strafschop floot: Plastun ging iets te fel door op Masoudi en aanvoerder Botaka faalde niet vanop de stip. De Gentse defensie had het knap lastig en toen De Bruyn andermaal door de buitenspelval glipte, scoorde de 25-jarige aanvaller heel koeltjes de 3-1.

Aan de rust haalde Thorup de nogal frivool acterende Owusu naar de kant, in zijn plaats kwam Esiti. Al te vaak lieten de Gentse spelers zich betrappen op onnodig balverlies in de opbouw. Op aangeven van Kubo kon Yaremchuk wel zijn tweede treffer van de middag aantekenen. Rond het uur bracht Thorup vijf nieuwe spelers in het team en de Deen schakelde ook om naar een 5-3-2 formatie. Nieuwkomer Castro Montes mocht op de rechtsachter aantreden terwijl Souquet de linkerflank voor zijn rekening moest nemen. Hij mag uitkijken naar een nieuwe club. De talrijke wissels zorgden niet meteen voor een hoger spelniveau en het was Sint-Truiden dat nog eens scoorde: ref Smet kende de Kanaries een lichte strafschop toe na een tussenkomst van Kaminski. Acolatse maakte er er 4-2 van en besliste zo ook meteen de genietbare oefenpot. (ssg)

Eerste verlies KV Kortrijk

KV Kortrijk leed dan weer zijn eerste verlies in de voorbereiding. Tegen het NAC Breda van onze landgenoot Arno Verschueren gingen de Kerels met 2-1 onderuit in Nederland. Toualy (66.) maakte de gelijkmaker, maar nadien moest doelman Bruzzese na een opstootje met rood naar de kant. NAC benutte de strafschop en smeerde Kortrijk zo zijn eerste nederlaag aan.

Antwerp blijft ongeslagen

Antwerp blijft na twee makkelijke winsten tegen Brasschaat en Heist, drie draws op stage in Duitsland en een oefenzege op de Bosuil tegen Lokomotiva Zagreb (2-0) ongeslagen. In een oefenmatch tegen de Franse tweedeklasser Valenciennes werd zaterdag niet gescoord (0-0).

Charleroi boekt tweede overwinning

Sporting Charleroi boekte op de slotdag van zijn stage in het Duitse Kamen zijn tweede overwinning in de oefencampagne op het nieuwe seizoen. De manschappen van Karim Belhocine speelde na rood voor Diandy een uur lang met een man minder, maar won wel met 1-2 tegen de Duitse derdeklasser Uerdingen. Niane (45.) en Bedia (61.) namen de doelpunten voor hun rekening. Eerder verloor Charleroi van Utrecht (5-2), maar won het wel van La Louvière.

Het blijft voor Cercle uitkijken naar versterking

Cercle keerde pas vanmorgen terug van stage in Hoenderloo en na een dagje rust op hotel gaf men nog het Franse Lens in Heist partij. Met Robail (ex-Cercle) en ook Guillaume Gillet in de rangen zette Lens het meest druk maar Cercle kon toch dreigen via Saadi en Hazard, de nieuwe Cercle-aanvaller kwam zelfs oog in oog met doelman Deprez maar besloot op de Franse keeper. Bij Cercle debuteerde de van Lille gehuurde Kouamé op het middenveld en de Malinees liet meteen een goede indruk.

Na de rust liet Mercadal de al langer verwachte aanvaller Kanté debuteren. De nieuwe doelman Badiashile kon zich tonen en ging goed plat. Cercle kwam op voorsprong toen Deuro in de rebound scoorde op een vrijschop van Bongiovanni. Na een serie wissels kregen ze bij Cercle een bal niet goed weg en Lens herstelde het evenwicht. In de slotfase liet Badiashile nog eens zijn kunnen zien maar het bleef 1-1 voor groen-zwart tegen de ploeg uit de Franse Ligue 2. Het blijft voor Cercle uitkijken naar versterking. (kv)

Zulte Waregem en Lokeren spelen gelijk

Zulte Waregem en Lokeren hielden elkaar op het veld van Sparta Peteghem broederlijk in evenwicht: 2-2.

De manschappen van trainer Dury, waar Govea en Zarandia hun debuut maakten, kwamen in een sterke eerste helft via Oberlin op een dubbele voorsprong. Eerst trapte de Zwitserse spits met Kameroense roots een elfmeter droog binnen. Met een heerlijke halve omhaal lukte hij tien minuten voor rust zijn tweede van de avond. Enkele minuten later glipte Dylan Mbayo door de buitenspelval, het Lokerse jeugdproduct legde perfect terug tot bij Cevallos, die het leer in het dak van het doel trapte: 2-1.

Na rust maakte de Japanse spelmaker Jun Amano zijn opwachting bij Lokeren. Onder zijn impuls tapten de Waaslanders na rust uit een ander vaatje. Dat werd uiteindelijk beloond met de verdiende gelijkmaker van de spits Hajric. Beide ploegen kregen nog enkele kansen, maar doelpunten vielen er niet meer. (whb)