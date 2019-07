Brighton and Hove Albion won zijn eerste oefenwedstrijd van het seizoen. In Oostenrijk werd het 5-2 tegen de lokale tweedeklasser FC Liefering. Leandro Trossard, die na rust zijn debuut maakte voor de club uit de Premier League, had maar 2 minuten nodig om te scoren. Met een lage schuiver tekende hij de 4-2 aan.