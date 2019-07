Thomas De Gendt schrijft geschiedenis met onwaarschijnlijke ritwinst, Alaphilippe pakte zijn gele trui terug.

Etappe acht en alweer kreeg het peloton een loodzware etappe voorgeschoteld. Thomas De Gendt kleurde de dag door de vroege vlucht in gang te zetten. De renner van Soudal-Lotto bleef samen met de Italiaan De Marchi het langst in de frontlijn en leek te moeten buigen voor Julian Alaphilippe. Maar De Gendt plooide niet en hield aan de finish een handvol seconden over op de eerste achtervolgers. De 32-jarige De Gendt schreef nog maar eens op zijn eentje een hoofdstuk wielergeschiedenis.