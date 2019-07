Simona Halep walst over Serena Williams in vrouwenfinale van Wimbledon en wint haar tweede Grand Slam

Een fenomenale Simona Halep (WTA 7) heeft met overmacht de vrouwenfinale van Wimbledon gewonnen. De 27-jarige Roemeense walste over Serena Williams (WTA 10) in twee korte sets: de 37-jarige Amerikaanse verloor kansloos met 2-6 en 2-6 in minder dan één uur... Het is de tweede Grand Slam voor Halep, die vorig jaar Roland Garros op haar naam schreef.

Halep en Williams stonden al elf keer tegenover elkaar, het was nog maar de tweede keer dat de Roemeense aan het langste eind trok. Voordien geraakte ze in Wimbledon nooit verder dan de halve finales. Het is haar tweede Grand Slam: in 2018 won ze al Roland Garros.

Williams stond voor de elfde keer in de finale van Wimbledon. Zeven keer (2002, 2003, 2009, 2010, 2012, 2015 en 2016) stak ze de eindzege op zak op de All England Club. Vorig jaar ging Williams in de finale onderuit tegen de Duitse Angelique Kerber. Williams blijft zo steken op 23 grandslamtitels in het enkelspel. Margaret Court is de recordhoudster met 24 titels.