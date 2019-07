Bilzen -

De Bilzerse badmintonster Lianne Tan heeft haar Russische tournee afgebroken wegens een kuitblessure. In Gatchina gaf ze na een 2-0-zege tegen de Finse Mikkela op in de partij tegen de Indiase Chaliha. Het tornooi in Vladivostok laat ze schieten. “Einde van mijn Russische tour, maar gelukkig niet van mijn Road to Tokyo”, zegt ze.