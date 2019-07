“Online porno produceert evenveel broeikasgassen als heel België”

Online porno streamen produceert dezelfde hoeveelheid CO2-uitstoot als België. Dat blijkt uit een rapport van de Franse denktank The Shift Project.

Onderzoekers, onder leiding van ingenieur Maxime Efoui-Hess, konden vaststellen dat het totale aantal online video’s jaarlijks 300 miljoen ton koolstof uitstoten. Een derde daarvan komt van het streamen van video’s met pornografische inhoud.

Uit het onderzoek blijkt ook dat het energieverbruik van digitale technologieën met negen procent per jaar toeneemt. Zestig procent van de wereldwijde gegevensstromen komen van online video.

Volgens de onderzoekers is het dan ook noodzakelijk dat ook de digitale sectoren zich gaan buigen over het terugdringen van de wereldwijde uitstoot van koolstof. “De directe en indirecte milieueffecten die in verband staan met het gebruik van digitale technologieën zijn niet-duurzaam en nemen steeds sneller toe”, klinkt het in hun rapport.

Ze schuiven daarvoor ook een aantal cijfers naar voor: in totaal omvatten digitale technologieën vier procent van de uitstoot van broeikasgassen. Volgens de onderzoekers is dat meer dan de uitstoot van de burgerluchtvaart. De uitstoot die een gevolg is van het streamen van online porno, is even groot als de uitstoot van ons land, klinkt het in het rapport.

En de uitstoot zal nog toenemen. Evoluties om video’s van betere kwaliteit te maken, verhogen de uitstoot: tussen nu en 2025 zal die nog verdubbelen.

Maatregelen

In het rapport worden een aantal maatregelen gesuggereerd om die specifieke uitstoot terug te dringen:

- verhinderen dat video’s automatisch afspelen

- verhinderen dat video’s in de beste kwaliteit (high definition) worden afgespeeld wanneer dat niet nodig is.

- toestellen minder vaak upgraden

- minder toestellen bezitten

- niet verwachten dat we overal de snelste mobiele internetverbinding hebben