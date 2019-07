Matthijs de Ligt niet mee op stage met Ajax en erg dicht bij transfer naar Juventus, Romelu Lukaku niet in oefenmatch bij United

Ajax gaat zonder Matthijs de Ligt op trainingskamp naar Oostenrijk. De 19-jarige verdediger is bezig om zijn transfer naar Juventus af te ronden. De Italiaanse club en Ajax hebben elkaar gevonden in een transfersom van naar verluidt 75 miljoen euro.

Beide clubs willen officieel niets zeggen over de transfer van De Ligt, omdat alle afspraken nog op papier moeten worden gezet. Het feit dat De Ligt niet mee gaat naar Oostenrijk, wijst er echter op dat zijn overgang naar Turijn bijna is afgerond.

De international van Oranje kan volgens Nederlandse media bij de Italiaanse kampioen een contract voor vijf jaar ondertekenen.

Geen Romelu Lukaku in oefenwedstrijd United

Ook over de mogelijke transfer van Romelu Lukaku naar Internazionale is al heel wat inkt gevloeid. De spits trok met Manchester United wel mee op oefenkamp naar het Australische Perth maar hij trainde niet altijd mee op het veld en ontbrak vandaag ook in de selectie voor de oefenwedstrijd tegen het plaatselijke Perth Glory. Niets speciaals, volgens coach Solskjaer: Lukaku zou sukkelen met enkele kleine kwaaltjes waardoor elk risico werd vermeden...

Foto: EPA-EFE

Het is wel al geweten dat Inter Milaan officieel de onderhandelingen is begonnen met United over Lukaku. Dat bevestigde Piero Ausilio, de sportieve baas van de Italiaanse club, vrijdag. De spits van de Rode Duivels heeft zelf ook wel oren naar een Italiaans avontuur maar de transfersom (naar verluidt zo’n 85 miljoen euro) is voorlopig nog een struikelblok voor de Italianen die daarom een constructie met aanvankelijk een uitleenbeurt op poten willen zetten.

Marcus Rashford (60’) en James Garner (85’) zorgden overigens voor een 2-0-zege van United.