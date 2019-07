Hasselt -

De brandweer heeft vanmiddag een paard levend en wel uit het Albertkanaal in Godsheide gehaald. Het paard was rond 13 uur ter hoogte van de Tuikabelbrug opgeschrokken van een schip dat passeerden. Samen met de ruiter dook het dier in het water. De twee konden veilig op het droge worden gehaald. De dierenarts kwam ter plaatse om het dier te controleren.