Het Oud Limburgs Schuttersfeest zal volgend jaar niet in onze provincie plaats vinden. Jan Moermansk van Stokkem miste zijn tweede schot. Sint-Elisabeth was de enige Belgische schutterij in de strijd om den Um. Stokkem moet nog even verder kavelen met twee andere schutterijen voor de tiende prijs, een plek op het Nederlands getinte podium.