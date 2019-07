De politie heeft zaterdagochtend een dronken persoon netjes thuis afgezet. Getuigen hadden laten weten dat op de Europalaan in Dilsen een auto met Frans kenteken stond. De deur stond open en een man lag er in te slapen. De melders kregen hem niet wakker. Toen een politieploeg ter plaatse kwam, leek de man verdwenen. Even later vonden ze hem toch. De dronken man werd thuis afgezet.