Een politiepatrouille is vrijdagavond in de Arnold Sauwenslaan in Dilsen plots gealarmeerd door een alarm dat afgaat. Ter plaatse blijkt dat de achterdeur van een huis op een kier staat en er lichte schade is. De ploeg doorzocht het huis en contacteerde de eigenaars. Blijkt dat de schade er al langer was. Het alarm werd gereset.