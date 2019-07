Beerschot komt met regel op de proppen die het lot van KV Mechelen helemaal op zijn kop kan zetten

Wie speelt dit seizoen in 1A? Amper twee weken voor de competitiestart kennen we het antwoord nog steeds niet. Het BAS besliste deze week dat dat KV Mechelen wordt, maar voetbalclub Beerschot trok naar een Brusselse rechtbank met een eenzijdig verzoekschrift om die beslissing ongedaan te maken. Beerschot doet daarvoor beroep op Artikel 2008B van het reglement, waarin staat dat bij degradatie als sanctie voor competitievervalsing de degradatie effectief moet plaatsvinden. Indien dat niet mogelijk is, moet de club in kwestie een seizoen inactief blijven of deelnemen aan een kampioenschap voor reserven.