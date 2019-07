Ferrari het snelste tijdens laatste oefensessie GP van Groot-Brittannië

Tijdens de laatste oefensessie voor de GP van Groot-brittannië heeft Charles Leclerc in zijn Ferrari de snelste tijd gereden, voor teamgenoot Sebastian Vettel.

Tijdens de laatste oefensessie kregen we typisch Britse weersomstandigheden waarbij er regen was op het circuit van Silverstone. De rijders moesten dan ook op de intermediate-regenband de baan op.

