Nick Van Den Borre (39) uit het Oost-Vlaamse Opbrakel kwam afgelopen woensdag om het leven tijdens een bergwandeling op vakantie in Corsica. Hij werd donderdagochtend gevonden na een lange zoekactie per helikopter.

Nick was met zijn gezin nog maar sinds dinsdag in Corsica. Het plan was dat hij eerst drie bergen zou beklimmen die hij als fervent bergwandelaar met stip had genoteerd en daarna de rest van de vakantie ...