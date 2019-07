Drukste vertrekdag van de vakantie in Vlaanderen: nu al files in Frankrijk en Duitsland

Door de start van het bouwverlof op de meeste plaatsen in Vlaanderen is het vandaag/zaterdag de drukste vertrekdag van de vakantie. In eigen land is er voorlopig geen hinder, maar elders in Europa hebben zich wel al lange files gevormd. Dat blijkt uit een verkeersupdate om 10.30 uur van mobiliteitsorganisatie VAB.