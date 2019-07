Max Verstappen: “Geef ons 40 graden en ik kan weer winnen”

Het was een magistrale overwinning, twee weken geleden in Oostenrijk. “Zoals hij nu in vorm is, vind ik hem de beste van het moment, beter dan Lewis Hamilton”, zei een euforische teambaas Christian Horner en bij de Japanners van Honda rolden zelfs tranen over de wangen. Maar Max Verstappen zelf? Mister Cool in hoogsteigen persoon. “We zijn er nog lang niet.”