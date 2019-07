Vijfhonderd vrienden, familie en STVV-ploegmaten nemen afscheid van Mo Nitcheu

Hasselt / Kortessem -

Zaterdagmiddag wordt in de Sint-Catharinakerk in Hasselt afscheid genomen van Mo Nitcheu (19). De talentvolle voetballer van STVV kwam vorige week om het leven bij een tragisch auto-ongeval in Kortessem, samen met vier andere inzittenden. Een vijfhonderdtal vrienden, familieleden en STVV-ploegmaten waren aanwezig.