Onderzoekers kunnen ogen niet geloven wanneer ongenodigde gast opduikt tijdens vreetpartij haaien

Enkele Amerikaanse onderzoekers van de ‘National Oceanic and Atmospheric Administration’ (NOAA) hebben zeldzame beelden verspreid van een wrakvis. Ze waren een school haaien aan het filmen die zich tegoed deden aan het karkas van een zwaardvis, toen de wrakvis plots één van de haaien viseerde. De wetenschappers konden hun ogen niet geloven toen de vis plots een volledige haai tussen zijn kaken had en bovendien hun camera als camouflage gebruikte. “Onmogelijk”, klinkt de reactie in bovenstaande beelden. “Hij heeft een hele haai in zijn muil.”