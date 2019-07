Brandstichters fietsenstalling zijn minderjarige uit Gingelom en Landen

Gingelom / Eliksem -

De twee jongeren die woensdagavond een bromfiets in brand staken in de fietsenstalling van het station van Landen zijn gevat. Het gaat om twee minderjarigen: de éne is uit Landen, de andere uit Gingelom. De jeugdrechter zal na ondervraging beslissen wat er met hen moet gebeuren. Het parket van Leuven tilt bijzonder zwaar aan feiten. Bij de brand werden meer dan vijftien fietsen vernield. Andere fietsen en bromfietsen raakten zwaar beschadigd. Dankzij camerabeelden wist de politie Getevallei snel wie de daders waren. In gerechtelijke kringen is vrijdag vernomen dat de jeugdige daders inmiddels konden geïdentificeerd worden. Over hun motief is nog niets geweten.