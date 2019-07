Zware brand vernielt huis waar over twee weken kapsalon zou openen

Lommel -

Een zware brand heeft zaterdagochtend de bovenverdieping van een huis op de Luikersteenweg in Lommel-Kolonie volledig vernield. Het vuur werd rond 2.15 uur opgemerkt. Toen de brandweer aankwam, sloegen de vlammen al uit het dak. De brandweer was ongeveer 3 uur bezig om het vuur te blussen. De volledige verdieping is vernield. Op het gelijkvloers is er ook veel schade. Hoe het vuur ontstond, is onduidelijk. Het labo is momenteel ter plaatse om de oorzaak te onderzoeken. De politie van Lommel deed de vaststellingen.