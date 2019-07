Peer -

Een 33-jarige man uit Peer is vrijdagavond laat zwaargewond geraakt bij een ongeval in de Rustoordlaan. De fietser botste met zijn e-bike tegen een geparkeerde auto. Getuigen hadden meteen in de gaten dat het slachtoffer zwaargewond was. Een mugarts kwam ter plaatse om de eerste zorgen toe te dienen. Later werd hij naar het ziekenhuis gebracht.