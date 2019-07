Tot voor kort leek het ondenkbaar, maar de deal is wel degelijk beklonken. Ianis Hagi, de 20-jarige zoon van Roemeense levende legende Gheorghe, speelt de komende vijf seizoenen bij Genk. Het zegt alles over de reputatie die Racing wereldwijd geniet als opleidingsclub. De Luminus Arena is het ideale lanceerplatform voor jonge supertalenten. Sportief directeur Dimitri de Condé is een gelukkig man. “Ik ben er rotsvast van overtuigd dat Hagi qua profiel een echte Genk-speler is.”