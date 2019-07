Van de kip tot het vaccin

Het nieuwe griepvaccin is uitgebroed. Daar waren een kip, een haan en een laboratorium voor nodig. Deze opmerkelijke productietechniek die in de jaren 40 zeer innovatief was, blijft voor farmabedrijven de meest efficiënt manier voor de snelle aanmaak van een griepvaccin. Dat vaccin moet elk jaar opnieuw worden samengesteld doordat de virussen voortdurend veranderen. Het was weer een uitdaging van formaat om meer dan een miljard griepspuitjes tegen oktober de wereld in te sturen.