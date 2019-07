Waarom Dylan Groenewegen in de pure sprint momenteel de snelste man ter wereld is

Driemaal is scheepsrecht. Dat gold vrijdag ook voor pleziervaarder Dylan Groenewegen (26). Na het jodium van Brussel nu eindelijk het podium van Chalon-sur-Saône. Zijn sprintzege is trouwens de logica zelve: sinds vorig jaar is hij in de pure sprint de snelste man op deze planeet. Zijn geheim? Groenewegen verzamelt in zich verschillende kwaliteiten van een sliert topspurters van de voorbije kwarteeuw.