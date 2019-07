Wordt start voetbalcompetitie uitgesteld? Rechter fluit voetbalbond terug na eenzijdig verzoekschrift Beerschot

De voetbalbond en Pro League kunnen momenteel nog geen zekerheid geven over welke clubs volgend seizoen in 1A of 1B aantreden, maar moeten wachten tot de definitieve uitspraak van het BAS bekend is. Dat besliste een Brusselse rechtbank, na een eenzijdig verzoekschrift van voetbalclub Beerschot. Komt die uitspraak er niet binnen de twee weken, dan dreigt een uitstel van de competitie.

Afgelopen week maakte het Belgisch Arbitragehof voor de Sport het eerste deel van haar beslissing in de zaak Propere Handen bekend: degradatie als sanctie is onmogelijk voor KV Mechelen en Waasland-Beveren, dus treden die twee ploegen volgend seizoen aan in 1A. Beerschot en Lokeren moeten volgens die beslissing in 1B starten. Zowel voetbalbond als Pro League bevestigden dat ook meteen na de uitspraak.

En dat is niet correct, oordeelt nu de Brusselse rechtbank van eerste aanleg. Voetbalclub Beerschot diende een eenzijdig verzoekschrift bij hoogdringendheid in, om die beslissing aan te vechten en de competitiestart uit te stellen. En Beerschot krijgt gelijk. Voetbalbond en Pro League moeten wachten tot het BAS over alle onderdelen van het dossier heeft geoordeeld. Pas na die einduitspraak mogen ze beslissen welke club volgend seizoen in welke afdeling mag starten. Kort samengevat: komt de einduitspraak van het BAS er niet binnen de twee weken, dan kan de competitie mogelijk niet van start gaan.