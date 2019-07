Flixbus laat mama en dochter (13) achter op snelwegparking: “Moesten maar zelf naar bestemming gaan”

/ Turnhout -

Ann Teurlings (57) en haar dochter Ili (13) uit Turnhout wachten nu al meer dan een week op nieuws over hun bagage nadat een Flixbus hen had achtergelaten tijdens een plaspauze in een snelwegrestaurant. Ze waren niet op tijd terug van die plaspauze, klinkt het bij Flixbus. Een zoektocht naar hun bagage leverde voorlopig niets op.