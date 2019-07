Mock betekent nep, letterlijk vertaald is een mocktail dus een nepcoktail. Maar die naam doet geen eer aan de nieuwe en hippe alcoholloze creaties. Vijf vuistregels voor een lekkere mocktail.

1. Doe moeite - Gebruik mooie glazen, decoreer met een schijfje van iets lekkers, een takje van dit, een blaadje van dat… More is more.

2. Experimenteer - Wie niet waagt, niet wint. Ga eens voor rozemarijn ...