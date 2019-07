Brand in Riemst door oververhitte batterijoplader: “Bed in vuur en vlam”

Riemst -

Vrijdag omstreeks 18.15 uur ontstond brand in de woning van Kathleen Voncken aan de Grote Straat in Val-Meer (Riemst). Toegesnelde buren trachtten het vuur in de slaapkamer van zoon Seb De Weyer - waar de brand ontstond - nog te blussen maar kregen de vlammen niet onder controle. De brandweer van Bilzen was vrij snel ter plaatse en kon verhinderen dat het vuur oversloeg naar de andere kamers in de woning.