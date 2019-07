Eindelijk zomer, dus eindelijk van die meester of juffrouw af. Behalve in Heusden-Zolder, waar een groepje vriendinnen het huis van hun juf helpen renoveren. Vrijwillig en onbetaald. “Nele is een topjuf, we hadden na haar scheiding erg met haar te doen.”

“Een topjuf”, is Janne Goossens duidelijk over haar lerares godsdienst van het Sint-Franciscuscollege in Heusden-Zolder. De juf in kwestie is Nele Vandenbergh, verantwoordelijk voor het vak godsdienst ...