Mathieu van der Poel de beste in short track op WB-manche in het Franse Les Gets

Mathieu van der Poel heeft de competitie hervat en dat heeft de concurrentie geweten. De Nederlander was de beste in de ‘short track’ op de WB-manche in het Franse Les Gets.

Van der Poel was niet direct verbaasd na zijn zege. “Het parcours hier in Les Gets viel best mee”, reageerde Van der Poel. “Minder lastig dan elders. Hier kon je toch in het wiel zitten en dat was ook mijn tactiek na een periode zonder wedstrijden. Ik wilde de spurt afwachten.”

Van der Poel bleef een maand weg uit de competitie. “Die dertig minuten deden echt wel pijn maar dat doet het altijd”, klonk het. “Het deed niet meer pijn dan anders. Zondag? Moeilijk te zeggen. Ik had de voorbije manches al een paar keer een goed resultaat in de short track maar dan liep het op zondag, bij de echte WB-manche, toch minder goed. Het zijn toch andere wedstrijden. Ik kan alleen maar hopen dat ik goed hersteld ben van mijn trainingskamp in Livigno.”

De Nederlander kwam een eerste keer aan de start in het Franse Alpendorp. “De beklimmingen zijn toch langer dan wat wij gewend zijn. Ik heb liever de kortere, explosieve hellingen.”