Aperol spritz en gin-tonic krijgen deze zomer concurrentie van de mocktail. Even lekker, maar dan zonder alcohol. “Onze pina colada zonder alcohol doet het intussen beter dan de versie met”, klinkt het bij cocktailbar Koks and Tales in Hasselt.

Decadent manhattans slurpen en kettingroken, zoals in Sex and The City, is niet langer cool. Mocktails en mate zijn dat wel. Niet onze woorden maar die van The New York Times. “Het nieuwe sober’” kopte ...