Vandalen vernielen drie grote heiligenbeelden in kasteeltuin Edelhof

Munsterbilzen / Bilzen -

Donderdagavond hebben drie jonge vandalen de drie monumentale heiligenbeelden aan kasteel Edelhof in Munsterbilzen vernield. “Als kerkfabriek hebben we samen met de zusters van Sint-Jozef jaren geleden deze beelden hier kunnen plaatsen. Door de vernielzucht is nu een prachtige beeldenschat verloren gegaan”, vertelt voorzitter Lambert Vanspauwen van de kerkfabriek.