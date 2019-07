Jasper Philipsen spurt naar knappe vijfde plaats: “Maar het was niet de bedoeling dat ik zelf spurtte”

Dylan Groenewegen spurtte naar zijn eerste ritzege in deze Tour maar in de slipstream van de sterke nederlander finishte landgenoot Jasper Philipsen op een knappe vijfde plaats. “Al wilde ik eigenlijk een leadout doen voor Kristoff”, klonk het bij de 21-jarige Limburger.

“Het was de bedoeling dat ik Alex (Kristoff, red) afzette”, reageerde de jongste renner uit het Tourpeloton. “Ik zat goed gepositioneerd maar toen ik achterom keek, zat Alex niet in mijn wiel. Ik zag hem aan de andere kant en probeerde naar de kant te gaan waar Alex zat en probeerde hem nog mee te nemen.”

Philipsen finishte als vijfde en deed daarmee ruim beter dan zijn ‘kopman’. Moet de rollen nu omgedraaid worden? Philipsen: “Dat ga ik niet beweren, zo wil ik het niet laten overkomen. Ik hou hier toch een dubbel gevoel aan over omdat ik niet in mijn hoofd had om zelf te sprinten. Ik probeerde gewoon zo lang mogelijk uit de wind te blijven om één goede leadout te doen. Het is spijtig dat ik vijfde werd want er zat meer in.”

Wout van Aert: “Elke centimeter is goed genoeg”

“Dit geeft een héél goed gevoel”, vertelde Wout van Aert (Jumbo-Visma) over de zege van zijn kopman Dylan Groenewegen. “Het is machtig om op deze manier de Tour te beginnen en verder te zetten. De ploeg heeft fantastisch werk geleverd. Als je ziet wat Tony Martin vandaag presteert. Hij rijdt de hele dag op kop van het peloton en neemt in de lead-out nog een beurt voor zijn rekening. Ikzelf was iets te vroeg kapot. Maar ik wist dat de weg op 2,5 kilometer van de finish zou versmallen en dat alles daar op een lint zou getrokken worden. Als Dylan daar in een goede positie zou zitten, dan konden mijn ploegmakkers hun ding doen. Dat is ook zo uitgekomen.”

Foto: Photo News

Groenewegen klopte uiteindelijk Ewan met een half wiel. Ook voor Van Aert was het achteraf nagelbijten. “Dylan leek me aanvankelijk iets te ver te zitten. Aan de finish was het bang afwachten tot het verdict van de fotofinish. Blijkbaar maakt hij het mooi af. Als ik de beelden nu herbekijk zie ik dat hij op tijd de sprint aanzet en dat is altijd een voordeel. Het was nipt, maar elke centimeter is goed genoeg. Ons vertrouwen is in Dylan is beloond. Hij viel de eerste dag en had héél veel pijn. Maar we hebben nooit aan hem getwijfeld. We hebben het spel de hele dag gecontroleerd. En ik denk dat er nog meer mooie dingen zullen volgen. Voor mezelf de rit van morgen? Dat moet ik nog eens goed bekijken. Het is een etappe waarin het de hele dag op en af gaat. Een beetje zoals in de Dauphiné. Of ik eens kans maak zal afhangen van het koersverloop.