ROYALS. Meghan Markle was “een nachtmerrie” op Wimbledon, Kate Middleton zat in een sleur

Van royals in vakantiestemming tot kritiek op de casual outfit van Meghan Markle: alle nieuwtjes en roddels uit adellijke kringen op een rij.

Foto: ISOPIX

Meghan Markle zat vorige week in de tribune van Wimbledon in een casual outfit. Nu blijkt dat die outfit eigenlijk niet zo casual had mogen zijn. Vooral de jeansbroek van de hertogin van Sussex bleek een misstap. “Het was een nachtmerrie. Zij was een nachtmerrie”, zei een anonieme bron die zich na dertig jaar fanschap een ‘Wimbledon official’ mag noemen. In de speciale VIP-zones in de tribunes van het toernooi, wordt denim simpelweg niet toegestaan. Markle kwam naar de wedstrijd van haar goede vriendin Serena Williams kijken, maar eigenlijk was dat volgens andere bronnen ook not done. “Op een ander veld was de Britse tennisser Andy Murray aan het spelen. Het is fout van iemand die verbonden is aan de Britse koninklijke familie om niet voor een landgenoot te gaan supporteren.”

Nog een nieuwtje over Meghan, die deze week onverwacht met baby Archie op de arm opdook tijdens een polowedstrijd van prins Harry en prins Wiliam en zondag de première van ‘The Lion King’ zal bijwonen in Londen: ze zal dan toch nog een beetje in de reeks ‘Suits’ zitten. Wat voorafging: sinds haar relatie met de prins, zette Markle haar acteercarrière stop. In het negende en laatste seizoen van de serie is ze helemaal van het toneel verdwenen… maar ze wordt niet vergeten. Een situatieschets: nadat haar personage Rachel Zane trouwt met Mike Ross, verhuist het fictieve koppel van New York naar Seattle. In het laatste seizoen komt Mike Ross echter terug naar New York en horen we hem aan de telefoon met zijn vrouw. Zo zit de hertogin toch nog een beetje in het scenario verwerkt. Dat heeft acteur Patrick J. Adams, die Mike Ross speelt, gezegd in een reactie aan Entertainment Tonight.

Iemand die wel keurig binnen de stijllijnen van het Britse hof kleurt, is Kate Middleton. Zij wil echter wel moderner voor de dag komen. “Ze zat in een sleur wat haar garderobe betreft. Ze wil er jonger en moderner uitzien”, aldus een ingewijde in showbizzblad People. De mama van drie heeft naar verluidt samengezeten met haar styliste Natasha Archer om te bekijken hoe ze dat gaan doen. Het resultaat is de voorbije weken al zichtbaar geweest en het verschil zit vooral in gewaagdere combinaties, die wel nog zedig blijven. Denk aan de witte jurk met zwarte accenten op Wimbledon en de oudroze jurk in combinatie met rode pumps en haarband tijdens het doopfeest van baby Archie.

In een nieuwe documentaire over het Britse koningshuis, ‘Meghan and Harry: The Baby Years’, wordt gezegd dat prins Harry vroeger altijd op de tweede plaats kwam. Sommige leden van de familie negeerden hem. Onder hen koningin Elizabeth, die altijd naast prins William wilde zitten en minder aandacht gaf aan de jongste zoon van prinses Diana en prins Charles. Volgens royalty watchers heeft Lady Di vaak geprobeerd om de prins aan te tonen dat hij geen ‘nummer twee’ is, maar heeft hij wel altijd geweten dat zijn broer als toekomstige koning belangrijker werd geacht.

In ons land zal prinses Claire de Nationale feestdag niet volledig meevieren. Het Koninklijk Paleis maakte bekend dat de royal ‘s middags wel bij de viering aanwezig zal zijn in Brussel, waar naar jaarlijkse gewoonte een militair defilé plaatsvindt. Later bedankt ze voor de kerkdienst in Brugge en zal prins Laurent er alleen naartoe gaan.

In Noorwegen zijn kroonprins Haakon en kroonprinses Mette-Marit volledig in vakantiestemming. Ze genieten momenteel samen met hun kinderen Ingrid Alexandra en Sverre Magnus op het eilandje Dvergsøya en dat leverde kiekjes op met royals die er heel ontspannen uitzien. Maar ze hebben ook zin voor een beetje avontuur, zo blijkt uit een kiekje waarop ze op de rotsen wandelen. Eerder deze zomer ging het gezin ook al naar Ibiza, waar persfotografen tijdens een zwempartijtje van de prins plots zijn bilspleet zagen (foto boven).

Foto: AFP

Foto: REUTERS

In Zweden hebben ze dan weer een avondje uit gepland. Kroonprinses Victoria en haar man prins Daniel woonden in Göteborg een concert van de Amerikaanse metalband Metallica bij. En ze kregen bijzonder gezelschap… Hun dochter prinses Estelle (7) was ook van de partij. Meer nog: volgens de Zweedse pers was het concert zelfs haar idee omdat ze het muziekgenre graag hoort. Prins Oscar (3) liet het headbangen voor wat het was en bleef thuis bij de nanny.

Foto: ISOPIX

Nog enkele leuke beelden van de week. De Queen plantte een boom tijdens een bezoek aan NIAB. Deze botanische organisatie op een steenworp van Cambridge bestaat honderd jaar, nodigde de royal uit en schoof een spade in haar hand. En de Nederlandse koningin Máxima werd hartelijk verwelkomd in Bangladesh, waar ze naartoe reisde in het kader van haar werk voor de Verenigde Naties.

