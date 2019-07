Bij de politie is vrijdag melding gemaakt van onopzettelijke beschadigingen op de Steenweg naar Neeroeteren in Elen. Doordat er een houten plaat dwars in het water van de beek werd gezet, was de watertoevoer naar een visvijver gedeeltelijke afgesloten en daalde het water in de vijver. Zaterdag wordt het euvel opgelost.