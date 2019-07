Bewijst video van omstreden kus het gelijk of het ongelijk van Donald Trump?

Er is een video opgedoken van de kus die Donald Trump zijn voormalige campagnemedewerkster Alva Johnson in 2016 had gegeven. De vrouw noemde die ongewenst en haar advocaten zien het filmpje als het bewijs van haar gelijk. Maar de advocaten van de Amerikaanse president zien net het omgekeerde.

In februari spande Alva Johnson (43) een rechtszaak aan tegen Donald Trump. Volgens de vrouw had de president haar op 24 augustus 2016 aan haar handen naar zich toegetrokken en op de zijkant van haar mond gekust op weg naar een verkiezingsrally in Tampa, Florida.

“Verward en vernederd”

Volgens de vrouw vond het incident plaats nadat ze hem had gezegd “ertegenaan te gaan” tijdens de rally. “Beschuldigde Trump greep haar hand en liet niet los”, staat in de aanklacht. “Hij vertelde haar dat hij wist dat ze al lang onderweg was en dat ze het uitstekend had gedaan. Hij zei haar ook dat hij haar niet zou vergeten, en dat hij voor haar zou zorgen.”

Johnson zei dat ze haar gezicht wegdraaide om zijn kus te ontwijken, maar dat die toch op haar mondhoek terechtkwam. Achteraf zei ze zich geschokt, maar ook “verward en vernederd” te voelen. Ze wil een schadevergoeding voor emotionele pijn en leed. Ze zegt ook gediscrimineerd te zijn geweest, omdat ze als zwarte medewerkster minder betaald kreeg dan haar blanke collega’s.

Bewijsmateriaal?

Om het ongelijk van de vrouw te bewijzen, heeft een van de advocaten van Trump een 15 seconden durende video van de kus openbaar gemaakt. “De klacht van de vrouw is kansloos en lichtzinnig”, zegt Charles Harder. “De video toont een onschuldige interactie die wederzijds is, en niet geforceerd.”

De advocaat van Trump wordt daarin tegengesproken door de advocaten van Johnson. Hassan Zavareei zegt in een mededeling dat de video “exact toont wat Johnson beweert”. “Of iedereen zich aangerand zou voelen op zo’n moment, is een open vraag. Maar Alva voelde zich zo. En ze heeft exact getuigd waarom ze zich ongemakkelijk voelde. Ze wist niet hoe ze moest reageren toen het gebeurde en ze zei dat ze verward en ongemakkelijk was.”

Op die reactie van Zavareei wilde Harder niet meer reageren, meldt The Washington Post.