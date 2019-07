Italiaanse renner gespiest door losgekomen plank op piste in Gent

Lorenzo Gobbo, een Italiaanse jonge renner, is vrijdag ernstig gewond geraakt bij een ongeval in het Wielercentrum Eddy Merckx in Gent. Bij een val werd hij doorspiest door een enorm stuk hout, uit de wielerbaan zelf. Het houtstuk doorboorde de coureur in zijn zij. Hij werd geopereerd in het ziekenhuis.

Het ongeval deed zich voor tijdens het Europees Kampioenschap baanwielrennen voor de jongeren. In de discipline scratch, een individuele wedstrijd voor de renners waarbij alleen de eindsprint telt, kwam de Italiaan Lorenzo Gobbo ten val. Bij die valpartij raakte één van zijn pedalen zwaar de houten piste. Daarbij kwam één van de planken los. Het houtstuk van meer dan een halve meter doorboorde de renner in de zijde. De Italiaan bleef wel bij bewustzijn, en al bij al zou het bloeden ook zijn mee gevallen. Hij werd onmiddellijk overgebracht naar het Jan Palfijn ziekenhuis in Gent, waar een operatie nodig was. De long van de renner was geperforeerd en hij had houten splinters in zijn dijbeen. Gobbo moet nog drie dagen in het ziekenhuis blijven.

Volgens de directeur van de Wielerbond Vlaanderen, Frank Glorieux, is zo’n incident niet uitzonderlijk. ‘’De piste bestaat uit een parketvloer. De planken kunnen loskomen bij een valpartij. In het buitenland is al meer gebeurd dat zo’n splinter loskomt. In dit geval ging het wel om een zwaar stuk hout.’’

Na het afvoeren van de renner en het herstel van de piste aan de Blaarmeerssen gingen de wedstrijden wel normaal door. Aan het EK nemen 423 renners deel, afkomstig uit 23 landen. De wedstrijd duurt nog tot en met zondag.

De collega’s van de onfortuinlijke renner zetten vrijdagmiddag hun handtekening op een steunkaartje. Frank Glorieux trok er nadien mee naar het ziekenhuis. ‘’Ik wil die jongeman bezoeken, en persoonlijk ook vaststellen hoe het met hem is.’’