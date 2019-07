Vergeten toerisme: de kabelbaan die van Genk een toeristisch centrum zou maken

Genk -

Ooit waren het plekken die tot de verbeelding spraken, vandaag leven ze enkel voort in vakantiekiekjes uit vervlogen tijden. Deze week duiken we in de geschiedenis van de eerste toeristische attracties van Limburg. Deel 3: Zetellift Garmisch-Partenkirchen krijgt in 1972 tweede leven in Genks sprookjesbos.