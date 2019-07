Pukkelpop geeft toe en zet Billie Eilish dan toch op hoofdpodium

Billie Eilish, een van de grootste namen op de affiche van Pukkelpop, werd door de organisatie in eerste instantie op zondag ‘maar’ in de Dance Hall geplaatst. Fans waren woedend, dus verplaatst het festival de zangeres toch naar het hoofdpodium.

“We hebben haar uitvoerig gevolgd de voorbije maanden en overal bewees ze die plaats op de Main Stage meer dan waard te zijn”, zegt organisator Chokri Mahassine. “We kregen inderdaad een heleboel reacties van mensen die vreesden dat de Dance Hall te klein ging zijn. Daar wilden we uiteraard graag aan tegemoetkomen. Door de cancel van Good Charlotte kwam er een plek vrij op ons grootste podium. Plaats genoeg dus om haar in volle glorie aan het werk te zien!”

Fans zullen echter vroeger uit hun tent moeten kruipen om de zangeres aan het werk te zien. De zeventienjarige sloot normaal de Dance Hall af om 21.40 uur, maar zal nu om 15 uur al het hoofdpodium betreden.

Banner

Twee weken geleden ging een dief nog aan de haal met een levensgrote banner van de Amerikaanse wereldster, die de organisatie van Pukkelpop ter promotie op Genk On Stage had gehangen. Chokri kondigde in een radiointerview aan dat wie de banner terugbrengt, een backstagetour bij Billie Eilish krijgt. Volgens persverantwoordelijke Frederik Luyten is de banner nog niet terug. “Hopelijk brengen ze die toch nog mee tijdens haar optreden.”