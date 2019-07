De verwachte finalist: Novak Djokovic zet Spanjaard in vier sets opzij en mag om eindzege Wimbledon spelen

Titelhouder Novak Djokovic (ATP-1) heeft zich vrijdag geplaatst voor de finale van Wimbledon. De 32-jarige Serviër klopte in de halve finales op het Londense gras de Spanjaard Roberto Bautista Agut (ATP-22) in vier sets: 6-2, 4-6, 6-3, 6-2. Na 2 uur en 48 minuten maakte hij het op het vijfde matchpunt af. Zondag neemt hij het in de finale op tegen de Spanjaard Rafael Nadal (ATP-2) of de Zwitser Roger Federer (ATP-3).

Djokovic schreef Wimbledon al vier keer op zijn naam (in 2011, 2014, 2015 en 2018). Vorig jaar versloeg hij in de finale de Zuid-Afrikaan Kevin Anderson. Deze editie maakte de Serviër in de kwartfinales een einde aan het toernooi van David Goffin (ATP-23). Voor Bautista Agut was een achtste finale (in 2015 en 2017) tot dusver het beste resultaat in Londen.

Later vrijdag is het de beurt aan Nadal en Federer. De twee tenoren spelen al voor de veertigste keer tegen elkaar. Nadal heeft de statistieken in het voordeel (24-15) en klopte Federer vorige maand ook in de halve finale van Roland-Garros. De laatste keer dat ze elkaar troffen op gras is al elf jaar geleden. In 2008 won Nadal de finale op Wimbledon van Federer na een beklijvende vijfsetter. Hij nam zo revanche voor de verloren Wimbledonfinales tegen Federer in 2006 en 2007.