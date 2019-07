Politie waarschuwt eigenaars van Mercedes Sprinter na twee nieuwe diefstallen

Lanaken -

De politie Lanaken/Maasmechelen wil eigenaars van bestelwagens waarschuwen voor dieven die aan de haal gaan met kostbaar werkmateriaal. Dit nadat in de nacht van donderdag op vrijdag in de Waterstraat in Lanaken twee Mercedes Sprinters zijn gestolen. In de Heidemolenstraat werd nog een poging diefstal van eenzelfde type bestelwagen vastgesteld. Het is een fenomeen dat de laatste tijd vaker wordt vastgesteld.