Te koop: het “meest exclusieve landgoed van L.A.”

De Owlwood Estate, een gigantisch landgoed in de exclusieve wijk Holmby Hills in Los Angeles, staat te koop voor 115 miljoen dollar.

Het domein werd gebouwd in 1936 in een retro-Italiaanse renaissancestijl door architect Robert D. Farquhar en was lange tijd een toevluchtsoord voor Marilyn Monroe. Volgens de vastgoedmakelaar is het landgoed ‘het meest exclusieve van heel Los Angeles’.

Meghan Sadler

Het domein is 40.000 m² groot, en dat was in 1936 de grootste residentie van Los Angeles. De plek werd uitgekozen door Arthur Letts, de visionair achter de wijk Holmby Hils, en het gebouw werd uiteindelijk gebouwd door zijn vrouw en haar nieuwe man na zijn dood.

Foto: Mike Kelley

Nadat de originele eigenaars, de familie Quinn, het landgoed verkochten, ging het door handen van heel wat bekende namen. Onder andere Sonny Bono & Cher en acteur Tony Curtis waren ooit eigenaar. Maar ook oprichter van het Bel-Air hotel Joseph Drown en grondlegger van Ameriquest Capital Corporation Roland Arnall hadden ooit de sleutel in handen. Olympisch zwemmer en actrice Esther Williams voegde het zwembad en zwembadhuis toe aan het landgoed.

Foto: Mike Kelley

Marilyn Monroe was ook een graag geziene gast. Ze verbleef er veel als vriendin van toenmalige eigenaar Joseph Schenck, voorzitter van 20th Century Fox.

Foto: Simon Berlyn