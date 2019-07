Belgische toeriste (25) vindt kinderlijkje op strand in Tunesië

Wat een fijne vakantie moest worden voor de 25-jarige Charlotte, is uitgedraaid op een nachtmerrie. De jonge vrouw uit Luik botste tijdens een wandeling op een Tunesisch strand op het levenloze lichaam van een kind. Dat meldt Sudinfo.

Toen Charlotte donderdag samen met haar metgezel naar het strand trok in Zarzis, een kuststad in het zuidoosten van Tunesië niet ver van Djerba, botste ze plots op het levenloze lichaam van een kind. Het lijkje lag aan de rand van het strand, half in het water, en verkeerde al in een staat van ontbinding. De 25-jarige vrouw uit Luik was erg geschrokken. “Ze belde me in tranen op”, vertelt haar zus Sophie aan Sudinfo. “Dat heeft nog de hele ochtend geduurd.”

Het gaat wellicht om een kind dat samen met zijn ouders probeerde weg te vluchten uit Libië en daarbij in het water is beland. Het gebeurt vaker dat migranten verdrinken tijdens de overtocht en hun lichamen zo uiteindelijk terechtkomen op een strand.