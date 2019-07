Evelyn kreeg 30 jaar cel voor miskraam na verkrachting, maar nu keert het tij mogelijk

Er is weer hoop voor Evelyn Beatriz Hernandez. De 21-jarige vrouw werd in 2017 veroordeeld tot 30 jaar cel voor moord op de baby die ze kreeg van een verkrachter, maar het meisje uit El Salvador hield altijd vol dat het een miskraam was. Een mensenrechtenorganisatie bleef strijden voor haar zaak en maandag begint het proces opnieuw.

Maandenlang werd de toen 19-jarige Evelyn Beatriz Hernandez uit El Salvador in 2016 verkracht door een van de leden van een criminele bende. Ze bleek ook zwanger van de man toen ze in april 2017 tot haar verrassing beviel op het toilet naast haar huis.

Haar kind overleefde de bevalling niet, en ook Hernandez verloor heel veel bloed. Haar moeder bracht haar naar het ziekenhuis, waar ze een paar uur later gearresteerd werd. De politie verdacht haar van abortus, een bijzonder heikel onderwerp in El Salvador.

Moord

Tijdens het proces dat volgde, hield Hernandez vol dat ze niet wist dat ze zwanger was en dat het een miskraam was. De openbaar aanklagers zagen dat anders: zij meenden dat Hernandez het kind niet wilde en het daarom vermoordde. Het leverde haar een gevangenisstraf van 30 jaar op, die in 2017 uitgesproken werd.

Mensenrechtenactivisten stonden op hun achterste poten. Zij noemden het een vreselijk voorbeeld van de wet tegen abortus in El Salvador. Vrouwen kunnen er aangeklaagd worden voor moord, zelfs wanneer de zwangerschap het gevolg is van verkrachting of incest, of wanneer het leven van de zwangere vrouw in gevaar is.

Nieuw proces

Mensenrechtenorganisatie CDFA liet de zaak niet rusten en bleef ijveren voor de vrijlating van 40 vrouwen die volgens de organisatie onterecht in de gevangenis zitten. Met succes: in februari werd het beroep tegen de veroordeling van Hernandez ontvankelijk verklaard.

De nu 21-jarige vrouw mocht daarop naar huis in afwachting van een nieuw proces. Toen ze de gevangenis verliet, werd ze toegejuicht en toegezongen. “Evelyn, je staat er niet alleen voor”, zongen ze.

Maandag begint het proces opnieuw. “We zijn ervan overtuigd dat Evelyn onschuldig is”, zegt haar advocate Ana Martinez. “We hopen dat maandag gerechtigheid geschiedt.”